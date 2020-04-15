Челябинск, , 19:53 — REGNUM Программа безвозмездной финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, даст возможность предупредить увольнения, а также понизит экономическую и социальную напряжённость. В этом уверен челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Важно сейчас успеть упредить увольнения. Лучше для всех — государства, бизнеса, человека — обойтись, по возможности, без них, развернуть программу по сохранению рабочих мест», — сказал чиновник.

Он отметил, что предложенный президентом Владимиром Путиным механизм в виде поддержки деньгами повысит спрос, понизит социальную напряжённость, а также обеспечит осуществление платежей в приоритетных отраслях. Среди таких отраслей руководитель назвал пищевую промышленность, энергетику, ЖКХ, а также сферу услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки предложил Владимир Путин Это произошло 15 апреля в его выступлении на совещании с членами правительства России.