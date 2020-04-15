Иерусалим, 15 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Южная Корея доставила в Израиль 100 тысяч единиц реагентов для тестирования на коронавирус, передает Jerusalem Post.
Приземлившийся 15 апреля самолет также доставил привез 50 тысяч защитных костюмов, предназначенных для медицинского персонала. Груз примут министерство здравоохранения и проводящие тесты лаборатории.
Поставку организовали израильские Управления производства и закупок, министерство обороны, Армия обороны Израиля и министерство иностранных дел.