Нью-Йорк, США, , 19:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США находятся в «красной зоне» в ходе торгов 15 апреля на Уолл-стрит.

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 587,99 пункта (2,46%), до 23 361,77 пункта, индекс S&P 500 упал на 75,73 пункта (2,66%), до 2770,33 пункта Nasdaq упал на 154,57 пункта (1,82%), до 8361,17 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля индексы Уолл-стрит хорошо выросли после заявления президента США Дональда Трампа о планах по открытию городов и штатов после эпидемии.

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