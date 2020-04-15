Москва, , 19:14 — REGNUM Главное сейчас, что необходимо сделать правительству РФ, — проработать четкий и понятный механизм получения финансовой выплаты работникам. Об этом заявил 15 апреля ИА REGNUM партнер юридической группы «NOVATOR», адвокат Александр Катков, комментируя очередное обращение президента Владимира Путина в ходе совещания с правительством РФ.

«В частности, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Правительству нужно определить более точные и понятные критерии юридических лиц, которые смогут получить данные выплаты. У предпринимателей не должно возникать сомнений, имеют ли они право на выплаты или нет», — пояснил юрист.

Второе, по его словам, важно определить точный перечень документов, который необходимо предоставить работодателю для получения выплаты: «Это сократит количество безосновательных отказов и упростит всю процедуру».

»Также желательно разработать шаблоны документов, которые сможет заполнить малый бизнес, в штате которого отсутствуют юристы. Это также необходимо для автоматизации этого процесса и обеспечения его широкой доступности. А сроки рассмотрения документов должны быть максимально сжатыми, потому что финансовая поддержка нужна здесь и сейчас. Долгий срок рассмотрения документов нивелирует эффект от поддержки, поэтому все должно быть оперативно и без задержек», — отметил Катков.

По его мнению, должна быть предусмотрена возможность подать обращение дистанционно без личного посещения государственных органов. «Это обязательное условие, так как это упростит подачу обращения и сократит социальные контакты», — добавил юрист.

Напомним, 15 апреля в ходе совещании с правительством, Владимир Путин в очередной раз выступил с инициативами по поддержке бизнеса в период борьбы с пандемией.