Москва, , 18:49 — REGNUM В ряде экономических отраслей ситуация напоминает коллапс. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с бизнесом по вопросам оказания помощи в связи с пандемией коронавируса.

«В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть, просто ничего нет», — сказал Медведев.

Вместе с тем, по его словам, с такой ситуацией столкнулась не только Россия, но и другие государства, и все они готовят ответ на эту ситуацию.

Медведев также выразил сожаление в связи с тем, что многие компании увольняют работников для того, чтобы в сложившейся ситуации избежать разорения.