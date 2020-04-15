Москва, , 18:47 — REGNUM Правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом 15 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%.

По подсчетам мэрии Москвы данная мера поможет более 1,4 тыс. столичных гостиниц.

Помимо этого около 2,6 тысяч собственников, сдающих свою недвижимость в аренду предпринимателям в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.

Поддержку также получат около 3,3 тыс. предпринимателей, ранее заключивших договоры выкупа недвижимости или ее аренды у города. Их выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 г.

Также правительство Москвы субсидирует процентную ставку до 6% годовых по ранее взятым кредитам предпринимателей. Данная мера поддержки относится ко всем бизнесменам вне зависимости от рода их деятельности, сообщил Собянин.

Он также уточнил, что по новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности город будет субсидировать ставку до 8%.

Помимо этого, кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций получат отсрочку до 31 декабря 2020 г. авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

В тоже время строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

По заявлению мэра, правительство столицы будут и дальше разрабатывать новые меры поддержки сфер экономики.