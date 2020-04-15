Тамбов, , 18:45 — REGNUM В Тамбовской области в этом году планируют капитально отремонтировать 298 многоэтажек, расположенных на территории 35 муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет направлено более 700 млн рублей.

Капремонт: основным видом работ в Тамбовской области остается ремонт крыш Tambov.gov.ru

Благодаря программе капремонта, в регионе свои жилищные условия улучшат 27 742 человека. На данный момент отбор подрядчиков состоялся по десяти многоквартирным домам, заключены договоры подряда. Речь идет о пяти многоэтажках, расположенных в Моршанском районе, и стольких же домах в Тамбове. При этом в Моршанском районе подрядчик приступил к выполнению ремонта крыш многоэтажек, а в двух домах Котовска по программе капремонта-2020 уже заменили лифтовое оборудование.

Основным видом работ остается ремонт крыш. В 2020 году планируется отремонтировать 158 крыш домов на сумму 215 млн рублей. Ремонт первых крыш многоэтажек начался в Моршанском районе. Подряд на выполнение работ получила организация «Атлант-Н». Стоимость ремонтных работ составит 8,8 млн рублей.

Второе востребованное направление — ремонт инженерных систем. Работы пройдут на 91 многоэтажке. Их стоимость составит 93 млн рублей. Сохраняет актуальность и замена лифтового оборудования. В 2020 году в 24 домах региона заменят 102 лифта на сумму 203,7 млн рублей.

На данный момент в двух многоквартирных домах Котовска уже установлено новое лифтовое оборудование. Так, в многоэтажке по улице Посконкина, 28А заменили 13 лифтов. На эти цели было направлено 23,4 млн рублей. Еще два новых лифта появились в доме 17 по улице Гаврилова. Их замена обошлась в 3,9 млн рублей.

Как пояснили в Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, сейчас проводятся процедуры отбора подрядных организаций в Первомайском, Знаменском, Тамбовском районах, городах Рассказово и Тамбов. По пяти домам в Тамбове начата подготовка проектно-сметной документации, после согласования которой стартуют и ремонтные работы.

До 1 июня 2020 года муниципалитеты должны провести отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту, до 15 октября — завершить работы по ремонту мягких кровель, фасадов, инженерных сетей теплоснабжения. Все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется завершить до 15 декабря.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин нацеливает всех лиц, ответственных за реализацию программы, на обеспечение оптимальных условий для ее эффективного выполнения.

«За последние несколько лет программа капремонта преобразила тысячи тамбовских многоэтажек. Несмотря на сложности работы, необходимо сохранять намеченные показатели реализации программы. И главное — соблюдать высокое качество выполнения работ», — подчеркивает Александр Никитин.