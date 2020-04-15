Ново-Огарево, Московская область, , 18:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты российским медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом глава государства заявил сегодня, 15 апреля, в ходе онлайн-совещания с членами правительства России.

Путин сказал, что он предложил конкретную меру поддержку медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Это стимулирующие выплаты врачам в размере 80 тыс. рублей в месяц, фельдшерам и медицинским сестрам — 50 тысяч рублей в месяц и младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей в месяц.

От Силуанова Путин потребовал, чтобы эти выплаты не облагались налогом.