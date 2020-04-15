Ново-Огарево, Московская область, , 18:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручи министру труда и социальной защиты России Антону Котякову самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав граждан, переведенных на удаленную работу в условиях пандемии. Об этом глава государства сказал сегодня, 15 апреля, в ходе онлайн-совещания с членами правительства.

Министр Котяков рассказал Путину, что на сегодняшний день в России официально зарегистрированы 735 тысяч безработных.

За неделю с 9 апреля более 180 тысяч граждан России подали электронные заявления о признании их безработными.

Дистанционным больничным листом в условиях пандемии воспользовались 530 тысяч человек.

Российский лидер поручил Котякову самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав граждан России, которые переведены на удаленную работу.