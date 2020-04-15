Берлин, , 18:00 — REGNUM Запрет на проведение в Германии массовых мероприятий будет продлён до 31 августа, пишет 15 апреля Bild.

Соответствующее решение принято федеральным правительством страны после переговоров с региональным руководством. Официально это решение не обнародовали, таблоид узнал о нём из собственных источников.

Напомним, в Германии количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 127 584, количество летальных исходов — 3254. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Баварии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии подтвердили 2537 новых случаев заражения коронавирусом