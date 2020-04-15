Москва, , 17:57 — REGNUM В Госдуме ожидают продолжения помощи регионам для борьбы со спадом экономики в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Президент РФ распорядился предусмотреть для регионов дополнительную поддержку в размере 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов.

«Это только начало, регионам начали помогать, до этого они были предоставлены сами себе и опираться могли на свои внутренние ресурсы. Сейчас идёт прямая помощь, это хорошо, это мало, но это только начало», — заявил Емельянов.

Ранее в Госдуме опровергли снижение кредитования регионов.

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