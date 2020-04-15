Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Прямые выплаты всем гражданам России из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не возымеют эффекта при параличе экономики. Об этом заявила депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста», экс-министр труда и соцразвития РФ, доктор экономических наук Оксана Дмитриева, передает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Бумажки — это не масло, если экономика не будет работать, то какие угодно меры мы примем, раздадим по 10−20−30 тысяч, они так и останутся бумажками. Когда экономика стоит, что, люди будут есть эти ассигнации?» — задалась вопросом она.

Оксана Дмитриева не считает авторитетами в этой области сторонников таких мер.

«Это глупость тех же самых экономистов, которые в своё время говорили, что нужно копить, копить, копить», — сказала депутат.

В качестве примера эффективных действий властей она привела Чехию, где ввели жесткий карантин с пропускной системой и патрулями на улицах, но сокращение производства работающих граждан составило только 27%.

«Прирост зараженных у них только 30 человек в последний день. Вот вам пример эффективных действий властей. Или Италия — в панике 80% сократили работающих, потому что были полумеры — то карантин, то не карантин, то работаем, то не работаем», — сказала Дмитриева.

Необходимо, на ее взгляд, четче определить, какие отрасли и конкретные предприятия точно могут работать в создавшихся условиях, остальных же посадить на жесткий карантин.

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