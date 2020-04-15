Москва, , 17:47 — REGNUM Тенденция на прямую помощь пострадавшему от коронавируса бизнесу и гражданам позитивна, размер поддержки мал, но это только начало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это правильная мера, это лучше, чем кредиты, лучше, чем гарантии и прочие меры, которые до этого были объявлены. Предлагаемый МРОТ — это, конечно, мизер, это очень мало, но тут важнее тенденция. Наконец-таки власть осознала, что необходимы прямые выплаты населению и предприятиям, чем какие-то схемы под гарантии кредиты», — заявил Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о выделении малым и средним предприятиям субсидий. Речь идет о компаниях отраслей, пострадавших от коронавируса. Объем помощи будет определяться по численности работников компании по состоянию на 1 апреля (90% штата) из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

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