Казань, , 18:01 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Татарии планируется построить в текущем году 50 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и 8 врачебных амбулаторий. В республике уже построено 507 таких сельских медпунктов и 35 врачебных амбулаторий. Об этом рассказал глава региона Рустам Минниханов во время рабочей поездки по Алькеевскому району.

В селе Нижнее Алькеево к местному ФАПу прикреплены свыше 800 человек. В медучреждении работают фельдшер и акушерка. Еженедельно по графику прием осуществляют терапевт и педиатр из центральной районной больницы. В 2020 году запланировано провести диспансеризацию 278 человек, в прошлом году осуществили 157 медосмотров.

Также в селе находится ветеринарный пункт, лечение осуществляют четыре специалиста, выезжая в 18 близлежащих населенных пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по линии минздрава Татарии выявлено 33 объекта, которые, находясь в технически пригодном состоянии, не используются. В их числе большое количество именно помещений и зданий медицинского назначения. Лишь небольшая часть — это подсобные помещения.

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