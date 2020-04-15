Москва, , 17:37 — REGNUM Власти Москвы решили временно отказаться от исполнения программы благоустройства города на 13 млрд рублей, которая была запланирована еще в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Напомним, что еще несколько дней назад руководство Москвы не рассматривало вариант временного сворачивания программы благоустройства города и намерено было потратить на эти цели миллиарды рублей и все это в условиях жесточайшего экономического кризиса. вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Однако теперь власти города решили заморозить программу благоустройства.