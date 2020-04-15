Ново-Огарево, Московская область, 15 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 16 апреля он проведет отдельные онлайн-совещания по поддержке строительной отрасли в условиях пандемии, а также совещание по поддержке авиационно отрасли и автомобилестроения. Об этом глава государства сказал сегодня, 15 апреля, на совещании с членами правительства.