Ново-Огарево, Московская область, 15 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 16 апреля он проведет отдельные онлайн-совещания по поддержке строительной отрасли в условиях пандемии, а также совещание по поддержке авиационно отрасли и автомобилестроения. Об этом глава государства сказал сегодня, 15 апреля, на совещании с членами правительства.
«Коронавирус COVID-19»
Путин 16 апреля оценит ситуацию в автопроме, авиастроении и строительстве
Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для страны?