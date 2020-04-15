Москва, , 17:29 — REGNUM Госдума может 17 апреля принять поправки об освобождении от НДФЛ выплат медикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Предложение потребует внесения изменений в Налоговый кодекс. Учитывая, как оперативно были подготовлены поправки после обращения главы государства к гражданам России, я не исключаю, что Совет Думы 16 апреля может принять решение о включении поправок в повестку заседания, которое состоится 17 апреля», — отметил Нилов.

Решение президента своевременно и логично, полагает парламентарий.

«Очевидно, что если президент оказывает адресную помощь, то взимать 13% подоходного налога — это неправильно. У нас ряд выплат не облагаются налогом, в том числе адресных выплат», — уточнил Нилов.

В ходе совещания с правительством РФ президент РФ Владимир Путин заявил о том, что суммы дополнительных выплат медикам, работающим с больными с коронавирусом, не должны включать в себя налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов дополнительные выплаты за выполнение трудовых обязанностей в условиях повышенной нагрузки и повышенного риска лицам, непосредственно участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также: Депутаты Госдумы предложили Мишустину освободить выплаты медикам от НДФЛ

Читайте развитие сюжета: В США заявили о двух млн. зараженных коронавирусом во всём мире