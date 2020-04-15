Москва, , 17:19 — REGNUM 23 млрд рублей — это лучше, чем ничего, но реальные убытки авиационной отрасли будут во много раз больше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 апреля, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин на совещании с министрами предложил ряд дополнительных мер поддержки отраслям экономики, наиболее пострадавшим от введенных из-за пандемии ограничений, в частности — выделить авиаотрасли 23 млрд рублей.

«Это, конечно, лучше, чем ничего. Но, по правда говоря, это капля в море. По одним оценкам, до конца года убытки отрасли составят 100 млрд рублей. По другим — до 300 млрд рублей.

Прежде правительство ни в один из кризисов не оказывало отрасли никакой поддержки. Иногда обещало эту поддержку, но не оказывало. Сейчас нужно будет посмотреть, кому именно указанные средства будут выделены«, — отметил Борис Рыбак.