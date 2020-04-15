Москва, , 17:18 — REGNUM Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии коронавируса отраслей хорошо воспринимаются, но проблемы предприятий еще предстоит решать долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин заявил о выделении малым и средним предприятиям субсидий в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей на каждого работника, который состоял в штате на 1 апреля. Средства будут выделяться при условии, что компания сохраняет не менее 90% штата.

«В целом, новые объявленные меры поддержки ожидаемы и позитивно воспринимаются. Сегодня особенно тяжело малому и среднему бизнесу, особенно в сфере услуг, и если будет адресная помощь даже в размере 1 МРОТ на сотрудника, то это станет серьезной поддерживающий мерой, хотя, конечно, проблемы бизнеса придётся ещё решать много и долго», — заявил Нилов.

«Очевидно, что последует перечень поручений по итогам сегодняшнего выступления, для реализации предложений потребуется либо изменение законодательства, либо нормативно-правовые акты, решения правительства, указы президента», — добавил парламентарий.

По словам президента, если компания отвечает требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.