Калуга, , 14:35 — REGNUM В Калужской области с каждым днём набирают темпы весенне-полевые работы. Наиболее активно эту работу проводят в Жуковском, Козельском, Куйбышевском, Сухиничском, Мещовском и Ферзиковском районах. В сельских хозяйствах озимые зерновые подкормлены на площади 32,2 тыс. га (76% к плану), многолетние травы — на 31,4 тыс. га, озимый рапс — на 3,3 тыс. га. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию главы регионального минсельхоза Леонида Громова.

Боронование многолетних трав ведут 17 районов на площади более 43 тыс. га. В числе передовых — Жуковский, Козельский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Мосальский и Юхновский районы. Хозяйства уже закупили 60% минеральных удобрений, что превышает показатели 2019 года. Подготовку почвы под посев наиболее активно проводят хозяйства Барятинского, Жуковского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского районов. Обеспеченность семенами составляет 98,4%.

«В каждом районе должно быть не менее 7% площадей, засеянных элитными семенами», — подчеркнул Леонид Громов.

В планах калужских аграриев 2020 года — ввести в оборот порядка 30 тыс. га неиспользуемых земель. В настоящее время уже разработано 29 проектов на площадь 18 тыс. га.

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