Ветлуга, Нижегородская область, , 17:09 — REGNUM Егеря Варнавинского заказника провели совместный рейд с сотрудниками отделения полиции на реке Ветлуга и в озерах, расположенных на территории заказника, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе рейда были сняты 10 сетей длиной 550 метров.

«Егеря ГБУ «Экология региона», подведомственного региональному министерству экологии и природных ресурсов, контролируют соблюдение режима на особо охраняемых природных территориях. При выявлении нарушения возбуждается дело об административном правонарушении, либо информация передается по подведомственности в правоохранительные органы. Все обнаруженные сети будут ликвидированы», — рассказал начальник отдела особо охраняемой природной территории «Экология региона» Сергей Корепанов.

За браконьерство на особо охраняемых природных территориях предусмотрена уголовная ответственность. В Нижегородской области образовано 407 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Их общая площадь составляет 432,1 тысяч гектаров.