Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев («Единая Россия») заявил о вероятном разорении предприятий рекламного рынка в Северной столице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цивилев попросил правительство Санкт-Петербурга помочь рекламному бизнесу, которым никто не отменял арендных платежей. Договоры предприятия заключают с комитетом по печати.

«Сумма платежей там — 3 миллиарда рублей, и они фактически тоже все будут разорены. Там работает три тысячи человек», — сообщил Цивилев.

По его словам, ему поступили обращения от бизнес-сообщества.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заявил на это, что Смольный пытается «балансировать между возможностями».

«Мы прекрасно понимаем, что складывающаяся ситуация приводит к существенным затруднениям во всех сферах жизни», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге просят заморозить аренду НКО и «Теремку»