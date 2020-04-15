Ново-Огарево, Московская область, , 17:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства обсудил с министром энергетики Александром Новаком новую сделку ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

Новак рассказал президенту, что заключение нового соглашения было непростым делом.

«В результате непростых дискуссий 23 страны договорились о совместных действиях о добровольном ограничении добычи в течение двух лет», — рассказал министр.

Он также поблагодарил Путина за личное участие в этих непростых переговорах.

В свою очередь, Путин заявил, что теперь очень важно, чтобы все участники соглашения его выполняли.