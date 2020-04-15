Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Российское государство предполагает выделить на минимизацию последствий пандемии и экономических ограничений на порядок меньше средств, чем в ряде западных стран, в данном случае следовало бы брать с них пример, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 апреля, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин на совещании с министрами предложил выделить малому и среднему бизнесу прямую и безвозмездную помощь от государства, а именно — выплатить по 12,1 тыс. рублей на каждого сотрудника для выдачи ему зарплаты. Речь идет о предприятиях, сохранивших свой штат не менее чем на 90%.

« Такая мера помощи — это, конечно, хорошо, но мало. Средняя зарплата, скажем, в Петербурге — 50 тысяч рублей; еще половину от этой суммы нужно отдать в виде налогов и взносов. Государство выплатит по 12 тысяч, а где бизнес должен взять еще 60? Серьезной помощью это не будет.

Государство у нас считает, что у бизнесменов есть необходимый «жирок». Так оно и есть, если мы говорим о тех, кто вывозил капиталы в оффшоры. Но таких очень немного. Малый же бизнес живет, что называется, «с колёс».

Власть запретила малому бизнесу работать, но у него сохранились многие обязательные платежи. Не только зарплаты: нужно платить за аренду, эксплуатировать помещения, хранить товар.

В целом ряде западных стран, включая США и Германию, анонсированная поддержка граждан и бизнеса составит 10−20% ВВП. У нас речь пока идет про 1−2%. Здесь стоило бы брать с них пример.