Токио, , 16:59 — REGNUM До 6 мая приостановлена работа заводов Toshiba в Японии, передаёт 15 апреля NHK.

Также приостановил работу офис компании. Эти меры, предпринятые в рамках борьбы с пандемией, вступят в силу 20 апреля.

В результате 76 тысяч сотрудников будут временно освобождены от работы или перейдут на дистанционный формат.

Сотрудники Toshiba, задействованные в обслуживанием энергосетей, железнодорожной сети и объектов социальной инфраструктуры, продолжат работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 8885.

В эту статистику входят количество случаев заражения среди находящихся на Diamond Princess. Количество летальных исходов COVID-19 составляет 174.

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