Москва, , 16:59 — REGNUM До назначения г-н Лоиков занимал пост заместителя генерального директора по международным проектам и кадровой политике. Теперь он будет координировать работу московского офиса компании, управляющей компании в Череповце и производственных площадок. В сфере его ответственности будет контроль за реализацией приоритетных проектов развития «ФосАгро» и оценка работы топ-менеджмента.

Другой первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», Евгений Новицкий, продолжит курировать GR-коммуникации ПАО «ФосАгро».

Исполнительным директором назначен Михаил Рыбников, который сосредоточится на интеграции производства, логистики и продаж, работе над дальнейшим повышением экономической эффективности производственно-сбытовых процессов и управлении себестоимостью. Он также будет курировать реализацию ключевых ИТ-проектов и интегрированного планирования, совершенствование на предприятиях стандартов промышленной безопасности и системы охраны труда.

«Сегодня перед компанией стоят внешние вызовы, которые требуют оперативной реакции и серьезной международной экспертизы. Нам предстоит большая работа по выстраиванию новых партнерских отношений, реализации значимых международных проектов, в том числе в области расширения использования экологичных удобрений, научных исследований и международной торговли, по поддержке создания в России «Зеленого стандарта» сельхозпродукции и его признанию мировым эталоном качества. Кроме того, на повестке дня — реализация внутренних проектов по цифровизации производства, перестроению функции промышленной безопасности и охраны труда. Решение этих задач требует большого погружения и внимания. В этой связи я принял решение о внесении изменений в организационную структуру управления компанией и делегировании части задач генерального директора. Данные изменения обеспечат равное внимание решению вопросов как внутри компании, так и во взаимодействии с внешними партнерами, позволят развивать новые направления и достичь ключевых показателей эффективности Стратегии 2025», — прокомментировал изменения в организационной структуре ПАО «ФосАгро» генеральный директор компании Андрей Гурьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще один профессор поможет ФосАгро бороться с коронавирусом