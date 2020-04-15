Москва, , 16:54 — REGNUM Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов не такое большое увеличение, однако трата этих средств нуждается в контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаил Щапов (КПРФ).

«В целом, инициатива правильная, ее можно только поддержать. Вопрос, насколько хватит этих средств. Это примерно 10% от той поддержки регионов, которая заложена на 2020 год. То есть это не такое уж большое увеличение», — считает Щапов.

Однако, рассуждает он, «при правильно рассчитанном применении на эти деньги можно много всего сделать».

«На нас же, как на депутатах сейчас — жесткий контроль за тем, чтобы деньги до регионов дошли и были израсходованы на поддержку людей, а не бессмысленные прожекты», — заключил парламентарий.

Президент РФ распорядился предусмотреть для регионов дополнительную поддержку в размере 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов.