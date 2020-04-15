Москва, , 16:53 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 15 апреля разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 97 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26 229 с датой погашения 12 ноября 2025 года на сумму 34,855 млрд рублей. Выручка от размещения составила 36,968 млрд рублей, средневзвешенная цена — 103,1850% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,56% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26 228 с погашением 10 апреля 2030 года на 62,111 млрд рублей. Выручка от размещения составила 68,792 млрд рублей, средневзвешенная цена — 107,0882% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,78% годовых.

Напомним, неделей ранее Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму более 22 млрд рублей.

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