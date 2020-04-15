Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону с начала текущего года выдано восемь новых разрешений на строительство многоквартирных домов. Для сравнения: в первом квартале 2019 года ростовские власти не выдали застройщикам ни одного разрешения на строительство жилых домов, пишет РБК.

В частности, разрешение получено на строительство жилого дома на бульваре Комарова, против которого выступали не только жители густонаселённого Северного микрорайона, но и депутаты муниципального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ростова-на-Дону ранее выступили против строительства многоэтажного жилого дома на площади Гагарина. Администрация выдала разрешение «Московской строительной компании» в начале 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в центре Ростова-на-Дону строить высотные здания запрещено. Свою позицию ранее высказал донской губернатор Василий Голубев. Однако под запрет не попадают многоэтажные дома в других районах, где жители регулярно протестуют против их возведения.

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