Париж, , 16:43 — REGNUM Приостановить работу своих складов во Франции решило до 20 апреля руководство Amazon, сообщает 15 апреля Reuters.

Склады будут закрыты с завтрашнего (16 апреля) дня. Причина — в решении суда города Нантера (департамент О-де-Сен, Франция), обязавшем Amazon France проверить риск заражения коронавирусом на складах.

В Amazon отметили, что решение суда будет обжаловано.

Напомним, суд Нантера вынес своё решение по Amazon France накануне, 14 апреля. Судья заявил, что компания «не выполняла обязательств по безопасности и охране здоровья сотрудников».

Суд, помимо вышеуказанного, обязал компанию временно внести в торговлю через интернет ограничения, чтобы продавались только товары первой необходимости.

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