Москва, , 16:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил компромиссное решение относительно поддержки сотрудников предприятий отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаил Щапов (КПРФ).

Глава государства заявил о выделении малым и средним предприятиям субсидий в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей на каждого работника, который состоял в штате на 1 апреля. При условии, что компания сохраняет не менее 90% штата.

«Президент пока принял компромиссное решение. Это меньше, чем предлагаем мы, но все равно — это совершенно несопоставимо с теми мерами, которые предлагало правительство и недостаточность которых мы изначально отмечали», — заявил Щапов.

Он напомнил, что депутаты фракции предлагала компенсировать не один МРОТ, а два, сам же парламентарий предлагал правительству РФ компенсировать не менее 70% от зарплаты работника, 80% — если у него есть ребенок, 100% — если двое и больше детей.

«Сейчас очень важно наладить жесткий контроль как над процессом перечисления субсидий, так и над тем, как предприятия будут их выплачивать людям. Главное условия: деньги должны попасть к работникам», — отметил Щапов.