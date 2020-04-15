Ново-Огарево, Московская область, , 16:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства заявил, что Внешэкономбанк станет гарантом по кредитам малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Совещание проходит сегодня, 15 апреля.

По словам Путина, он в курсе что бизнесу сейчас очень сложно получить кредиты, в том числе и льготные кредиты на выплаты заработных плат сотрудникам.

В связи с этим Путин завил, что ВЭБ обеспечит гарантиями не менее 75% всего объема зарплатах кредитов.