Москва, , 16:19 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 7 по 13 апреля выросли в среднем на 0,2% поле роста на 0,3% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала апреля, согласно оценке ведомства, составила 0,5%, с начала текущего года — 1,8%.

За последнюю неделю цены на гречневую крупу выросли в среднем на 2,8%, а в 15 регионах она подорожала на 5% и более. Куриные яйца стали дороже на 2,5%, а рост их стоимости на 5% и выше отмечен в 11 регионах. Сахар-песок подорожал в среднем на 2,1%, а в 15 регионах — на 3,5% и более.

Среди прочих продуктов питания заметно подорожали рис — на 1,4%, мясо кур — на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, макаронные изделия и вермишель — на 0,7%, мясные консервы для детского питания — на 0,4%, говядина, мясные консервы и ржаной хлеб — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1%. В том числе репчатый лук подорожал на 13,1%, морковь — на 4%, белокочанная капуста — на 3,6%, картофель — на 3,5%, яблоки — на 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 8,7%, помидоры — на 5,3%.

Отмечен также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, сухие корма для домашних животных подорожали на 1,1%, стиральный порошок — на 0,7%, хозяйственное мыло и туалетная бумага — на 0,5%, зубная паста — на 0,4%, детские подгузники — на 0,3%, пелёнки для новорожденных, зубные щётки и туалетное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю снизились в среднем на 0,1%.