Красногорск, 15 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Президент Российской Федерации в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, заявил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании которые ведут торговлю непродовольственными товарами.
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Путин решил расширить список наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для страны?