Красногорск, 15 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Президент Российской Федерации в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, заявил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании которые ведут торговлю непродовольственными товарами.