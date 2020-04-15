Париж, , 16:15 — REGNUM Кризис, связанный с COVID-19, сократит налоговые поступления Франции на 42,7 млрд евро в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Согласно законопроекту о финансировании, спад, связанный с пандемией коронавируса, приведет к сокращению налоговых поступлений во Франции на 42,7 млрд евро в этом году.

«Таким образом, прогноз пересмотрен на 32 миллиарда евро по сравнению с предыдущим изменением закона о финансах, принятым в марте», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, учёный совет во Франции заявил, что 18 млн человек останутся в изоляции после 11 мая 2020 года.

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