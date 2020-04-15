Москва, , 16:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) предлагает уточнить закон о моратории на банкротство и исключить ряд предприятий из-под действия антикризисных мер на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что согласно принятым поправкам подпавшие под мораторий организации лишаются права выплаты дивидендов, в том числе по принадлежащим государству акциям, а также совершать сделки по продаже имущества и получению кредитов. Эти сделки автоматически будут приняты ничтожными.

«Необходимо очень четко разделить предприятия, финансовое положение которых является реально опасным, в отношении которых все эти меры нужны и такие предприятия, как, например, банки с госучастием, Газпром, Роснефть, предприятия ОПК и другие, на которые нет ни малейшей необходимости накладывать жесткие ограничения в хозяйственной деятельности. Такие ограничения только мешают им работать, наносят ущерб бюджету страны, и, по сути, могут негативно сказаться на их экономическом положении», — заявил Гаврилов.

В этой связи парламентарий настаивает на корректировке закона.

«Предлагаю решить вопрос о внесении корректирующих поправок в эти нормы закона о банкротстве, а до их внесения правительство России могло бы изменить свое постановление в этой части и поручить Минэкономразвития дать разъяснение», — сказал Гаврилов.

Госдума приняла поправки в закон о банкротстве, касающиеся введения моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве предприятий пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Правительство РФ утвердило перечень отраслей и конкретных компаний, в отношении которых действует мораторий на банкротство по инициативе кредитора.