Рим, , 16:02 — REGNUM По предварительным данным, по итогам марта 2020 года объем промышленного производства в Италии снизится на 15%, сообщили в Центробанке страны в среду, 15 апреля.

Для нормализации ситуации предприятиям страны нужна дополнительная ликвидность, в период с марта по июль 2020 года речь должна идти о 50 млрд евро (помимо уже выделенных средств), отметили также эксперты банка.

По данным на 14 апреля, в Италии умерли 21 067 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 602. Днём ранее показатель увеличился на 566. Выздоровели 37 130 человек, за день этот показатель увеличился на 1695 (днём ранее — на 1224). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2972 (днём ранее — на 3153). В настоящее время заражен 104 291 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 162 488.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.