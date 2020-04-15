Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В Октябрьском сельском районе Ростовской области откроют новый детский сад, к строительству которого планируется приступить в текущем году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 15 апреля.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест, появится в слободе Красюковской. Здесь же организуют ясельную группу, которую смогут посещать 40 детей в возрасте до трёх лет.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области ранее пообещали до 2021 года построить 47 детских садов на 6,4 тыс. мест.

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