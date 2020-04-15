Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Следствием пандемии коронавируса станет значительное ухудшение налогово-бюджетной ситуации почти во всех странах мира. Такой прогноз изложен в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии налогово-бюджетной сферы в 2020 году, опубликованном 15 апреля.

Финансовые и экономические последствия пандемии приведут к заметному нарастанию дефицитов бюджета и коэффициентов задолженности государств. Спад производства ещё более усугубит падение доходов бюджета.

Сальдо госбюджетов в текущем году ухудшится практически во всех странах, полагают экономисты. Они полагают, что снижение роста экономики будет заметнее в развитых странах.

Ожидается, что мировой долг вырастет на 13% — до 96,4% ВВП. Расходы на здравоохранение, поддержку населения и предприятий повлекут прямые налогово-бюджетные издержки в размере $3,3 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВФ спад мировой экономики, обусловленный пандемией, сравнили с периодом Великой депрессии.