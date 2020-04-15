Москва, , 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации. Это является обычной практикой финансовых организаций. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Он напомнил, что говорил об этом в интервью РБК, однако некоторые расценили это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков.

«Это абсурд. Конечно, об этом речь не идёт», — написал Кудрин в Twitter.

Он добавил, что государства часто больше занимают в такие кризисные периоды.

«Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения», — подчеркнул глава Счётной палаты.

Напомним, ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках.

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