Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Подрядчики Пентагона на данный момент в значительной степени избежали массового закрытия производств или серьезных последствий в связи с распространением коронавируса. Данный вопрос стал предметом пристального внимания со стороны Агентства по управлению контрактами минобороны США (Defense Contract Management Agency).

Из 10 509 объектов, отслеживаемых или контролируемых Агентством, только 135 были закрыты по состоянию на 8 апреля 2020 года. Все закрытия производств были кратковременными для того, чтобы провести очистку помещений и уменьшить потенциальное вредное воздействие на сотрудников. 49 объектов военной промышленности открылись после закрытия в среднем примерно через 10 дней. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Пентагон утверждает, что ситуация с компанией Boeing является исключением. Ранее сообщалось, что компания Boeing, американский оборонный подрядчик №2, на неопределенный срок приостановил сборку заправочного танкера KC-46 и морского патрульного самолета P-8A Poseidon на своих объектах в штате Вашингтон — первоначальном центре пандемии в США.

3 апреля компания начала двухнедельную остановку завода в Филадельфии, где она производит военные винтокрылые машины, в том числе грузовой вертолёт Chinook CH-47 и конвертопланы V-22 Osprey.