Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Крупные организации и ретейлеры нуждаются в государственной поддержке ввиду существенных арендных платежей, которые им приходится платить в период остановки деятельности. Об этом заявил 15 апреля депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Алексей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

На пленарном заседании ЗакСа Макаров сообщил, что на имя председателя парламента приходит масса обращений от крупного бизнеса, НКО и организаций, которые не считаются малым и средним бизнесом, имеющим право на господдержку. Например, 15 апреля ЗакС принял закон о заморозке арендных платежей до 30 июня тем предприятиям сегментам МСП, которые заключили договор с городом.

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«Порт «Морской фасад», который в прошлом году принял почти 1 миллион туристов, сейчас несет издержки по арендной плате — мы ему не помогаем. Есть обращение от Большого Гостиного двора, где работает 726 человек. Основная статья расходов — тоже аренда, и мы им не помогаем. Санкт-Петербургский дельфинарий тоже обратился — большая аренда. От НКО много обращений», — перечислил Алексей Макаров.

Он также призвал решить вопрос с коммерческой арендой у частных арендодателей. Об этом говорила и депутат от КПРФ Ирина Иванова, она предложила делать в налоге на имущество скидку таким арендодателям на сумму арендной платы, которую они «простят» своим съемщикам.

Принятый же сегодня закон о заморозке аренды имеет очень ограниченное действие, подчеркнула она. «Примерно мы помогаем 2−3% микробизнеса. Это 1000 предприятий, это, конечно, безумно мало», — сказала Иванова.

Представители Смольного сообщили, что такие меры обсуждаются в правительстве Санкт-Петербурга.

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