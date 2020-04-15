Ижевск, , 15:39 — REGNUM В Удмуртии принято решение об увеличении бюджетных ассигнований минздраву республики на 860,259 млн рублей, которые направят на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, обеспечение медицинских организаций средствами индивидуальной защиты, препаратами и оборудованием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ярослав Семёнов.

Увеличить ассигнования планируется по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» целевой статьи «Резервные фонды» в части направления расходов по коду «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

В тоже время на аналогичную сумму будут сокращены бюджетные ассигнования минфину республики по кодам бюджетной классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджета «Погашение бюджетами субъектов РФ кредитов от других бюджетов бюджетной системы России».

Как сообщало ИА REGNUM, из 42 граждан, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, 38 находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Четверо ранее были выписаны после выздоровления. Всего в РКИБ в Ижевске лечатся 159 пациентов, среди которых 13 несовершеннолетних.

Под наблюдением медиков в республике находятся 294 человек, включая 23 ребёнка.