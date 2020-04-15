Ташкент, , 15:22 — REGNUM Предпринимателям в Узбекистане планируют разрешить передвигаться на личном автотранспорте. Об этом 15 апреля заявил министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на брифинге.

По его словам, в ближайшее время планируется принять ряд мер для смягчения ограничений. Министр отметил, что для восстановления экономики страны после карантина планируется усилить поддержку сельского хозяйства.

Кроме того, в Узбекистане планируют ослабить карантинные меры для строительной отрасли. «Как только появляется малейшая возможность, определенные ограничения снимаются», — сказал Кучкаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля в пяти городах Ташкентской области Узбекистана ввели режим обязательной самоизоляции. Эта мера касается Чирчика, Алмалыка, Бекабада, Янгиюля и Ангрена.

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