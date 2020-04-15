Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Почти 200 человек за сутки были наказаны правоохранителями в Грузии за нарушения режима чрезвычайного положения и карантинных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, в стране было оштрафовано 198 жителей Грузии. 90 из них были наказаны за нахождение в общественных местах в ночное время. 91 штраф выписали за нарушение дистанции и собрание группами более трех человек. 17 раз были выявлены нарушения при перевозке пассажиров в автомобилях.

Напомним, днем ранее в МВД Грузии сообщили о 199 выписанных штрафов. Размер штрафа составляет 3000 лари, что немногим меньше $1000 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии режим карантина продлили до 10 мая.

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