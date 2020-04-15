Путин: для базовых отраслей экономики нужны отдельные меры поддержки
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, завил, что по каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки.
Путин предложил выделить экстренную финансовую помощь для авиакомпаний
На поддержку авиакомпаний необходимо направить более 23 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.
«Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил Путин.
Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
В региональные бюджеты будет направлено дополнительно 200 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.
«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки, занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям», — заявил Путин.
Предприятиям выдадут кредиты на пополнение оборотных средств — Путин
Для предприятий для пополнения оборотных средств будет разработан специальный кредитный продукт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.
«Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт — речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплат авансов поставщикам», — заявил Путин.
«Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул он.
Путин: ВЭБ обеспечит гарантии по льготным кредитам для бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства заявил, что Внешэкономбанк станет гарантом по кредитам малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.
Кредиты для выплаты зарплат будут гарантированы Внешэкономбанком — Путин
Кредиты для выплат зарплат компаниями будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.
«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержка рынка труда работает неэффективно», — заявил Путин.
На поддержку авиакомпаний будет выделено 23 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.
200 млрд рублей предложил выделить Владимир Путин в обращении перед заседанием правительства на поддержку региональных бюджетов.
Малым и средним компаниям дадут безвозмездную финансовую помощь — Путин
Малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой поддержки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.
«Прошу предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — дополнительно к уже принятым мерам поддержки, — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе не выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.