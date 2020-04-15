На поддержку авиакомпаний необходимо направить более 23 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.

«Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил Путин.