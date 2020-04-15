Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Пандемия нового коронавируса обернётся спадом мировой экономики, глубже которого не было со времён Великой депрессии. Замдиректора департамента исследований МВФ Джан Мария Милези-Ферретти заявила о беспрецедентном потрясении, передаёт Euronews.

Эксперты МВФ пока не дают оценок негативного влияния на экономику и осторожно говорят о возможных сроках восстановления. Если ограничения продолжатся и во второй половине 2020 года, спад экономики усилится вдвое.

В рамках базового сценария МВФ ожидает сокращения экономики на 3%. В 2021 году прогнозируется рост на 5,8%, однако изучаются и более пессимистичные сценарии. Самая сильная рецессия, до 7,5% ВВП, ожидается в еврозоне.

«Причина такого резкого сокращении кроется в том, что эпидемия нанесла Европе более тяжёлый урон, чем другим регионам мира», — пояснила Милези-Ферретти.

Читайте также: МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году