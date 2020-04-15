Киев, , 14:46 — REGNUM Правительство Украины на своем заседании 15 апреля уволило временно исполнявшего обязанности главы правления госкомпании «Укрзализныця» Желько Марчека, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр заявил, что Марчек, «к сожалению, не оправдал доверия и ожиданий в этот важный период».

Новым временным руководителем «Укрзализныци» назначен Иван Юрик, который был членом правления железнодорожной компании с лета 2019 года, возглавляя стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами.

Криклий отметил, что в перспективе украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе, но «для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия». Ближайшим приоритетом является стабилизация деятельности стратегического предприятия в условиях нынешнего кризиса.

ИА REGNUM напоминает, что Марчек возглавил железную дорогу Украины в начале февраля 2020 г., когда правительство Гончарука уволило с должности Евгения Кравцова.