Липецк, , 14:39 — REGNUM В Липецкой области микропредприятия пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получили льготные займы «Антикризисная поддержка» по ставке 0,1%. Как сообщает ИА REGNUM, специальный займ был сформирован по поручению главы региона Игоря Артамонова Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.

Фонд получил дополнительные средства на новый кредитный продукт для микробизнеса. 14 апреля были подписаны первые договоры в сфере образования и перевозок, на счета получателей уже перечислили деньги. Игорь Артамонов отметил, что формирование этой меры поддержки стало в том числе реакцией на многочисленные обращения представителей малого бизнеса на специальную горячую линию.

«За две недели поступило более двух тысяч звонков и обращений предпринимателей для разъяснения федеральных и региональных предложений по мерам поддержки. Малый бизнес и микропредприятия, — а это более 40 тысяч субъектов в Липецкой области и 120 тысяч сотрудников — фомирующие четверть валового регионального продукта (ВРП), наиболее уязвимы в сегодняшних условиях. Правительство приняло ряд мер поддержки — налоговые льготы, арендные каникулы, моратории на большинство видов проверок. Мы в региональный перечень пострадавших отраслей дополнительно внесли микропредприятия, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами. Они могут рассчитывать на все формы нашей помощи. Именно им и предлагается займ «Антикризисная поддержка», — заявил Игорь Артамонов.

Максимальный размер займа составляет миллион рублей. Не менее 80% от суммы займа должно быть направлено на выплату зарплаты сотрудникам, аренду и коммунальные платежи. Пакет документов рассматривается в течение четырех дней. В связи с режимом самоизоляции для получения кредита заемщику нужно прийти только один раз — оставить документы и подписанный со своей стороны договор в ячейке. Фонд проводит проверку документов и, если они подготовлены правильно, подписывает договор со своей стороны. Не позднее следующего дня деньги поступают на счет.

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