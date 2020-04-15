Москва, , 14:47 — REGNUM Крупные российские туроператоры стремятся расширить ассортимент внутренних направлений для отдыха. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты полагают, что рынок внутреннего туризма первым начнёт восстанавливаться после пандемии коронавируса. Поэтому туроператоры, работавшие на выездных направлениях, переключаются на российский продукт.

Клиентам будут предлагать больше поездок на курорты Крыма и Краснодарского края, экскурсионные туры на Северный Кавказ и Алтай, в Сибирь, на Дальний Восток, в Карелию, на озеро Байкал, в Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Казань, а также в города Золотого кольца.

Сотрудничество с курортами и санаториями пока трудно выстроить из-за временной приостановки работы таких учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в АТОР подсчитали, что запланированный организованный отдых сорвался из-за пандемии у более чем 200 тыс. российских туристов.

Читайте также: Коронавирус сорвал отдых более чем 200 тыс. туристов из РФ